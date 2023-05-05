Güzelyurt’ta İ.K.’nin (E-19) evinde dün saat 14.00 sıralarında, mahkeme emri ile polis tarafından yapılan aramada, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet kağıt ile 2 adet poşet bulunarak emare olarak alındı. Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.T.’nin (E-44) Lefkoşa’daki evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada ise, üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet kağıt daha bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.