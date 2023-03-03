Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu, olguları aktardı.

Polis, 27 Şubat’ta saat 22.00’de Kermiya’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlının tasarrufunda 54 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkenevir olduğuna inanılan uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, konu ikametgahta uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 200 Euro’nun emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının 15 Şubat’ta zanlının 162 gram olarak ithal edip, KKTC’de satışını yaptığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlının ifade verip, ithal ettiği uyuşturucunun 81 gramını Lefkoşa’da aranan bir şahsa bin 200 Euro karşılığında verdiğini tepspit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.