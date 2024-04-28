Lefkoşa'da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde ve Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde uyuşturucu tasarrufunsan toplam 2 kişi tutuklandı.

GÜNEY'DEN UYUŞTURUCU PAKETİ ATTILAR

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı içerisinde bulunan M.T.(E-47)’ye, GKRY Bölgesi’nden şüpheli bir madde atıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu şahıs görevli askerler tarafından alıkonarak polise teslim edidl. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.T’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

KONTROL İÇİN DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU...

Bugün saat 02.00 sıralarında ise Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü E.U.(E-23)’nun şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.