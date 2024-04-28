Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile “AK Parti’nin adını kullanmayın” dedi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Bugün Türkiye’den Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi ve Alanya İlçe Başkanı olduğu iddia edilen iki kişi, yanlarında Karayolları Müdürü Dürdane Acı ile birlikte İlçe Başkanlarını ve YDP nin bazı önemli isimlerini dolaşarak AK Partiden geldiklerini ve Sayın Talip Atalay’a destek istediklerini söylemişlerdir.

AK Parti Kıbrıs Temsilcisi Sayın Fahri Yönlüer, bunun kişisel bir ziyaret olduğunu ve AK Partinin asla bu Kurultayda taraf olmadığını söylemiştir.

Biz AK Partinin Kurultayda taraf olmadığını zaten biliyoruz da bu şahısların bu hadsizliği nasıl yaptıklarını bilmiyoruz.

Yarın bu kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak ve AK Parti Genel Merkezine şikayette bulunulacaktır…

Pazartesi itibari ile de Sayın Düradene Acı hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.”