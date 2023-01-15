"Kuantum Kıyameti" endişesi , bu yılın başlarında, Çinli araştırmacılar tarafından hazırlanan bir akademik makalenin, bir kuantum bilgisayarın (diğerlerinin yanında Google ve IBM tarafından geliştirilmekte olan yeni bir teknoloji) insanları ve kurumları çevrimiçi olarak güvende tutan şifreleme yöntemlerini kırabileceğini öne sürmesiyle ortaya çıktı.

Siber güvenlik şirketi Sectigo'dan uzman Tim Callan, halihazırda var olan kuantum bilgisayarların bile bir gün "bugün kullandığımız şifreleme yöntemlerini çözebileceği" konusunda uyardı. Callan’ın uyarısı, Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacıların hacklenemez bir kuantum internet üzerinde çalıştıklarını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Bununla birlikte, şu anda bilgisayarlar, bilgileri korumak için açık anahtarlı şifreleme adı verilen bir sistem kullanıyor. Bu durumda, cep telefonu gibi cihazların iki anahtarı bulunuyor: bir genel anahtar ve bir özel anahtar.

GELENEKSEL BİLGİSAYARLAR İÇİN İMKANSIZ

Araştırmacılara göre cep telefonunuz ile iletişim kurmaya çalışan başka bir cihaz bir mesajı şifrelemek için telefonunuzun genel anahtarını kullanıyor ve mesajı uzun bir sayıya dönüştürüyor. Ardından bu sayı, orijinal mesajı ortaya çıkarmak için telefonunuzun özel anahtarı ile açılıyor. Callan, bu durumun geleneksel bilgisayarlar için neredeyse imkansız olduğunu ve kodun kırılmasının yaklaşık 300 trilyon yıl süreceğini söyledi.

Ancak uzmanlar, tasarımları sayesinde kuantum cihazlarının, her türlü şifrey,i kısa bir süre içinde çözebileceğini belirtti.

KUANTUM BİLGİSAYARLARI VE GELENEKSEL BİLGİSAYARLAR ARASINDAKİ FARK NE?

Geleneksel bilgisayarlar, "0"ı veya "1"i temsil eden elektronik veya optik darbeler kullanırken, kuantum makineleri, "0, "1", veya hem "1" hem de "0" olarak ayarlanabilen bir ışık parçacığı olan bir fotonları kullanıyor.

Yani bir kuantum bilgisayarı tüm olası çözümleri tek bir yerde kodlayabiliyor. Ardından, bu çözümler daha sonra doğru kombinasyonu ortaya çıkarmak için birbirini iptal ediyor.

"BANKA HESAPLARI, DEVLET SIRLARI VE DAHA NİCESİ AÇIĞA ÇIKABİLİR"

Callan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuantum bilgisayarların evrimi, veri güvenliği için önemli bir tehdit oluşturuyor. Muazzam işlem güçleri, şifrelemeyi büyük bir hızla kırarak önemli verileri, banka hesabı ayrıntılarından tıbbi kayıtlara ve devlet sırlarına kadar her şeyi açığa çıkarabilir. Bu senaryo o kadar endişe verici ki uzmanlar buna ‘Kuantum Kıyameti" adını veriyor” diye konuştu.

Diğer taraftan, bilim insanları kuantum bilgisayarlar, aynı anda “1”,” 0” veya her ikisi rakamı da içeren 'kübitleri' kullandıkları için 'klasik bilgisayarlardan' milyonlarca kat daha hızlı olacak.

Callan, siber güvenlik uzmanları tarafından Q-Day olarak da adlandırılan bu senaryoda, dünyanın sırlarının yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarı olan herkes için savunmasız hale geleceğini belirterek, “ABD’de Biden yönetimi geçen yıl bir kuantum saldırısına karşı koruma sağlamak için güvenliğini güncelleme planlarını duyurdu. Hükümetlerin bu nedenle endişe duymaya başladığını görebilirsiniz” dedi.

Öte yandan, kuantum bilgisayarlar henüz emekleme aşamasında bulunuyor. Halihazırda geliştirilenler arasında IBM'in 2021'de tanıtılan, 400 kübit içeren ve şimdiden son derece güçlü olan Osprey bilgisayarı bulunuyor. Ancak Çinli araştırmacılar, 378 kübitlik nispeten küçük bir kuantum bilgisayarın bile güçlü şifrelemeyi kırabileceğini öne sürüyor.

8 İLE 20 YIL ARASINDA GERÇEKLEŞMESİ MUHTEMEL

Callan, "Araştırmacıların şifrelemeyi kırdığına dair son iddia, bizi kuantum kıyametinin çoktan gelip gelmediğini merak etmeye davet ediyor. Bu soruyu gerçek hayatta test ederek yanıtlamak için IBM gibi yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın sahibine ihtiyacımız olacak gibi görünüyor” dedi.

Son olarak Callan, böyle bir atılımın ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade ederek, “Uzmanlar Kuantum Kıyametinin önümüzdeki 8 ila 20 yıl içinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyor” dedi.