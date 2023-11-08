Türkiye'de son zamanların en sıcak yazı bu sene yaşandı. 2023 yazı tarihe geçti ve artarda sıcaklık rekorları kırıldı. Hava sıcaklıklarının 49,5 derecelere kadar çıktığı günlerin ardından Kasım ayının gelmesi ile kış etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı.

Sputnik'in aktardığına göre Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların kapıda olduğunu söylerken El Nino yazından sonra La Nina kışı için uyarılarda bulundu.

DONDURUCU SOĞUKLAR KAPIDA

Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor.

Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir.

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.

ŞİDDETLİ KASIRGALARA NEDEN OLABİLİYOR

Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir.

La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.