Bayram tatlılarının ve şerbetlerinin ardından sağlıklı bir yaşama dönüş yapmak isteyenler için ödem atıcı çaylar ve detoks karışımlarıyla ilgili bilgileri uzmanlar verdi, Sputnik derledi.

Toksin maddeler zamanla vücutta birikmeye başlıyor. Tüketilen besinler ve çevresel etkenler toksin oluşumuna neden oluyor. Vücuda zararlı etkileri olan toksin maddeler vücudun genel sağlık durumunu bozarak bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor ve bağışıklık sisteminin zayıflaması da kilo almaya yatkınlığa, sindirim sisteminde ve ruh halinde bozukluklara, kronik baş ağrısına, cilt dejenerasyonlarına, uyku problemlerine ve uzun vadede kanser gibi çok daha ciddi sağlık problemlerine neden oluyor.

1. Limon ve zencefil detoks suyu

Limon ve taze zencefilin suyla karıştırılarak hazırlanan bu detoks suyu, toksinlerin vücuttan atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Bir bardak suya yarım limon sıkın ve ince dilimlenmiş bir parça zencefil ekleyin. Bu karışımı gün boyunca tüketin.

2. Salatalık ve nane detoks çayı

Salatalık, nane ve limonun birleşimiyle hazırlanan bu detoks çayı, ferahlatıcı ve ödem atmaya yardımcı bir tarif. Bir sürahi suya dilimlenmiş salatalık, nane yaprakları ve limon dilimleri ekleyin. Buzla soğutarak gün boyu içebilirsiniz.

3. Yeşil çay ve limon karışımı

Antioksidan açısından zengin olan yeşil çay, limonla birleştiğinde ödem attırıcı etkisi artar. Bir fincan yeşil çay demleyin ve içerisine yarım limon suyu ekleyin. Günlük olarak tüketerek ödemden kurtulabilirsiniz.

Bayram sonrası şekerli yiyeceklerin fazla tüketilmesinin ardından bu pratik tariflerle ödem atmaya yardımcı olabilirsiniz. Sağlıklı bir beslenme düzeni ve yeterli su tüketimiyle bu süreci daha etkili hale getirebilirsiniz.

Detoks nedir ne işe yarar?

Detoks diyeti, vücuttaki toksinleri ve atıkları temizlemeye yardımcı olmak amacıyla yapılan beslenme düzenlemesidir. Bu diyetler genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişen sürelerde uygulanır ve farklı programlarla sunulabilir. Detoks diyetlerinin başlıca faydaları şunlar olabilir:

1. Vücudu Toksinlerden Arındırma: Detoks diyetlerinin en temel amacı, vücudu çevresel kirleticiler, kimyasallar, işlenmiş gıdalar ve diğer zararlı maddelerden arındırarak daha sağlıklı bir iç denge sağlamaktır.

2. Sindirim Sistemini Dinlendirme: Detoks diyetleri genellikle sindirim sistemini rahatlatmak için kolay sindirilebilir gıdalara odaklanır. Bu, bağırsak sağlığını iyileştirebilir ve gaz, şişkinlik gibi sorunları hafifletebilir.

3. Enerji Düzeyini Yükseltme: Vücudu toksinlerden arındırmak ve besinleri daha verimli emmek, enerji seviyesini artırabilir ve genel olarak kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayabilir.

4. Cilt Sağlığını İyileştirme: Detoks diyetleri, vücudu temizleyerek cilt problemlerini hafifletebilir ve ciltte daha sağlıklı bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir.

5. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olma: Detoks diyetleri, düşük kalorili beslenme ve su tüketimini artırma gibi faktörlerle kilo kaybını destekleyebilir. Ancak, uzun süreli ve dengeli bir beslenme programı olmadığı için dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.