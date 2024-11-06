Kanser tedavisi gören ve dün entübe edilen Ankaralı Turgut'un son durumuna ilişkin kızından açıklama geldi. Özellikle sosyal medyada ünlü sanatçının öldüğüne dair yer alan haberlerin ardından kızı Eylem Boran televizyonda bir canlı yayına bağlanarak babasının hayatta olduğunu söyledi.

Ankaralı Turgut'un hastalığı ne?

Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeni ile Ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

rkıları ülke çapında tanınır hale geldi.

Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.