Türkiye'nin uzun süredir sonuçlarını merakla beklediği 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması sona erdi, sonuçlar da belli oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Seçimin kaybeden tarafı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÇOK KONUŞULACAK ÇAĞRI

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, çok konuşulacak bir çağrı yaptı. Varank paylaşımında "İstifa etsen mi artık, ne dersin?" ifadelerini kullandı.