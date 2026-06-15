-ÖZEL HABER-

Çevre kirliliği, her geçen gün büyüyen sorunlardan biri olarak toplumun gündemindeki yerini koruyor. Sokaklara gelişi güzel atılan çöpler, yol kenarlarına bırakılan atıklar, piknik alanlarında geride bırakılan çöpler ve sigara izmaritleri hem çevreyi kirletiyor hem de toplum sağlığını tehdit ediyor. Belediyeler temizlik çalışmalarıyla çevreyi korumaya çalışsa da vatandaşlar, sorunun yalnızca belediyelerin çabalarıyla çözülemeyeceği görüşünde birleşiyor.

Gündem Kıbrıs’ın çevre bilinci ve çevre temizliği konusunda gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan vatandaşlar, ülkede çevre konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, çevre kirliliğinin temelinde eğitim eksikliği, duyarsızlık ve bireysel sorumluluk bilincinin yeterince gelişmemesi olduğunu savunurken, küçük yaşlardan itibaren verilecek çevre eğitiminin gelecekte daha temiz bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Birçok vatandaş, geçmiş yıllarda insanların yaşadıkları çevreye daha fazla özen gösterdiğini, evlerinin ve sokaklarının temizliğine dikkat ettiğini belirtirken, günümüzde bu alışkanlıkların giderek zayıfladığını söyledi. Röportaja katılanlar, temiz bir çevre isteniyorsa herkesin kendi kapısının önünden başlaması gerektiğini vurgularken, çevreyi kirletenlere yönelik daha caydırıcı cezaların uygulanmasını da talep etti.

Vatandaşların ortak görüşü ise çevre temizliğinin sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğu yönünde oldu.

Vatandaşlar ne dedi?

Semavi Aşık: Ülkemizde ne yazık ki çevre bilinci gelişmedi. Çevremiz bugünden çok daha iyiydi bizim çocukluğumuzda. Evin annesi gözünü açtı mı önce kapısının önünü süpürürdü, sulardı toz kalkmasın diye şimdilerde o kalmadı. Ne yazık ki demografik yapımızı çok bozdular, tabi üzüm üzüme baka baka kararı. Biz umut ettiydik ki gelenler bizlere benzesin ancak ne yazık ki biz onlara benzedik. Eski çevre kültürümüzü bizler yitirmeye başladık. Tamam değil, çevre maalesef ülkemizde geçer not almaz. Ben 20 yıl boyunca belediye meclis üyeliği yaptım Lefkoşa’da, 4 yıl da başkan yardımcılığı görevi yürüttüm. Özellikle belediye başkan yardımcılığı yaptığım dönemde yasa ne yazık ki çok cüzi bir ceza yazma yetkisi veriyordu belediyelere ancak aynı suça Çevre Dairesi’nin iki asgari ücrete kadar ceza kesme yetkisi vardı. Çevre kirliğili olduğunda çok iyiydi aram Çevre Dairesi ile gider oraya verirdim ihbarı, derdim ki ‘filan yerde çevre kirliliği yaratıldı’ ve onlar ceza keserdi ki biraz caydırıcı olsun çünkü gülünçtü belediyelere verilen yetkiler o tarihte. Dolayısıyla ben en azından çevremi kendim kirletmiyorum ama benim tek başıma kendi çabamla olabilecek bir şey değil. Çöpümüzü biz asla küçük küçük poşetlerde çıkarmayız, her gece kendi kapalı çöp bidonumuza atar, çöpün toplanacağı günler dışarıya çıkarırız. Sokağa asla çöp atmayız. Çevre eğitimi verilmeli. Bu bozulan yapımızı düzeltmenin yolu belediyenin sizin ya da benim ya da sizin yaptığınız yayınların bu durumu düzeltmesini asla beklemiyorum. Nasıl olabilir, çocukları eğiteceksiniz, çocuklar yetişkinlere baskı yapacak. Örneğin araçta giderken baba camdan dışarıya çöp atarsa, çocuk babasını ikaz edecek. ‘Baba yapma bu kötü bir şey diyecek’. Ancak bu şekilde düzeltebiliriz ve gelecek olan nesil çevremizi korur. İlkokullarda başlanmalı çevre eğitimine.

Salih Asoğlu: Çevre anlamında sınıfta kaldık ve bu uzun yıllardır böyle. Özellikle piknik alanlarına bakın, insanların yedikleri yedikleri yerde, içtikleri içtikleri yerde, kesinlikle çöp atma gibi bir alışkanlıkları yok. Çarşıya bakıyorsunuz, turistler muzu tüketip çöpe atıyor bizim yerli insanımız muzu tüketip yere atıyor. Ne yazık ki çevre bilinci kalmadı. Ne çocukta, ne gençte ne de yaşlıda. Ben bireysel olarak tabi kendim çabalıyorum. Evimin önünü, dükkanımın önünü temizliyorum. Yere çöp kesinlikle atmıyorum. Bundan öte yapabileceğim bir şey yok. Her şeyin başı eğitim özellikle çevre eğitimi şart.

Ömer Cabacaba: Maalesef insanlarımız elindeki izmariti, kâğıdı 5 metre 10 metre çöpe yürüyüp de atmıyor, yere atıyor. Bu da beni çok üzüyor. Belediye evet temizliyor ama bir yere kadar. Belediye her sokakta nöbet tutamaz, sürekli ellerinde süpürge ile temizlik yapamaz. Bu kez o atıyor o biri atıyor çöp yığını oluyor. Herkes kendi duyarlı olmalı, bireysel olarak. Evinizi bulmak istediğiniz gibi nasıl bırakıyorsunuz, sokakları da bulmak istediğiniz gibi bırakmalısınız. Bu bilinçte olmazsak bu sorunu çözemeyiz. Çevre demek her şey demektir. Bakın salgın hastalıklar da çevre kirliliğinden kaynaklanır. Özellikle çiğ et ve tavuklar asla gelişi güzel sokaklara atılmamalı. Herkes dikkat ederse düzeltiriz ben böyle düşünüyorum. Bunlar yanında da çevre eğitimi önemli. Okullarda küçük yaştan çocuklara etkin bir şekilde çevre eğitimi verilmesi şarttır.

Ahmet Cabacaba: Belediye bir şeyler yapar ancak yeterli mi, değil. Bizim insanlarımız özellikle çevre konusunda çok umursamaz geliyor bana. Çevre temizliği önce insanda başlar. Bir bakıyorsunuz sokaktan geçiyor sigara ağzında bitiyor, yere atıyor. Elinde çikolata tüketiyor ardından ambalajı yere atıyor. Araçlarda sigara içiyorlar, izmaritleri dışarı atıyorlar sonra yangın çıkıyor. Bu noktada da caydırıcı cezalar şart. Bilinç yok, özen yok, duyarlılık yok kesinlikle. Bu durum açıkçası beni çok üzüyor ve çok kötü bir şey. Ben kendi adıma net söyleyebilirim ki çevreye duyarlıyım. Asla yere çöp atmam ne evimde ne dükkanımda ne de sokakta. Bunun yanında her gün evimin önünü, dükkanımın önünü süpürürüm. Kendimce çevremi bu şekilde koruyorum.

Saffet Sarper: Öncelikle şunu belirtmek isterim, çevrede yapılan temizliğe vatandaşın da sahip çıkması gerekiyor. Biz çok net o noktada eksiğiz. Çevre temizleniyor ama vatandaş bu temizlenen çevreye sahip çıkmıyor. Yere kâğıt atılmaması lazım, izmarit atılmaması lazım özetle hiç çöp atılmaması lazım. İnsan olarak her şeyin daha iyisini istiyoruz ama bunun için de özen göstermemiz lazım. Çevre konusunda eğitim veriliyor evet ama bana göre daha çok aslında gösteriş yapılıyor. Bu güç koşullarda biz çevremizle ne kadar çok ilgilenebildik onu da açıkçası bilemiyorum. İnsanlar başka biriken sorunları ile meşgul olurken çevre ile çok da ilgilenemiyor.

Hüsnü Güven: Buraları temiz belediye düzenli olarak temizliyor ama bireysel olarak dikkat etmiyoruz. Piknik alanları özellikle çok pis. Çöpler gelişi güzel atılıyor. Çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Çevre eğitimi etkin olarak verilmeli. Çevre konusunda düzeltilecek çok şey var. Yabancılar ne kadar temiz tertipli, ellerinde poşetle geziyor çöpünü poşetine atıyor. Biz elimizdekini yiyoruz sonra yere bırakıyoruz.

Engin Güner: Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne turist olarak geldim. Çevre açısından beni rahatsız eden bir durumla karşılaşmadım. Temiz, tertipli bir ülke buldum açıkçası. Tabi daha iyi olabilir mi olabilir ancak mevcut durum da kabul edilemez değil. Ben kendi adıma elimden geldiği kadar çevremi koruyorum ancak bilinçsiz de çok kişi var. Çevre konusunda eğitim gerekiyor diye düşünüyorum.

Ali Akkoyun: Çevremize özen göstermiyoruz; temiz değiliz, pisiz. Çevremizden, oluşan kirlilikten son derece rahatsızız ama bu duruma da alışmışız. Temiz bir çevre istiyoruz ama bireysel olarak da özen göstermiyoruz.