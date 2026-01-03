Haber ajansı Reuters, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğinin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakastaki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Newman, "Fortuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." dedi.

HELİKOPTERLER VE UÇAKLAR GÖRÜLDÜ

Ayrıca Karakas semalarında çok sayıda helikopter, uçak ve vurulan bölgelerden yükselen dumanlar da görülüyor.

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, “ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak. Saldırılar Karakas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti.” ifadeleri kullanıldı.

Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.

KOLOMBİYA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, olaya dair sosyal medya platformu X'te bir mesaj paylaştı.

Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." dedi

HEDEFLERİN STRATEJİK ÖNEMİ NE?

NTV yayınına katılan Dış Politika Uzmanı Hüsamettin Aslan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Henüz saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğinin bilinmediğini aktaran Aslan, “Parayla işin içine karışmış askerler de olabilir Amerikalılar da yapmış olabilir. Bu olaylarla ilgili hedeflere bakmak lazım. Bir bombardıman yok, bir savaş teyakkuzu durumu da söz konusu değil. Hedeflere baktığımızda, Miranda Hava Üssü vuruldu. Burası VIP bir havalimanı. Vurulan deniz üssü, başkentin hemen dibinde.” ifadelerini kullandı.

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU KİM ÜSTLENECEK?

Uzmanlara göre iki farklı ihtimal var. Bunlardan ilki Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini devirmeye çalışan askeri unsurlar tarafından yapılmış bir iç sabotaj eylemi ihtimali. İkincisi ise ABD'nin Venezuela'yı baskı altına almak için hava harekatı yapmış olması.

Konuya ilişkin Venezuela'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor. Ancak gözler kuşkusuz Washington'a çevrilmiş durumda. Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde".

2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.

2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.