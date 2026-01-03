ABD, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyleyen Trump, operasyonu canlı olarak takip ettiğini söyledi ve “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” dedi. ABD Başkanı, Maduro ve eşinin savaş gemisiyle New York'a götürüldüğünü de açıkladı. Trump canlı yayında yaptığı açıklamada ise "Venezuela'yı biz yöneteceğiz" dedi.

Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

TRUMP: VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ

Trump, Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği basın toplantısında, yanında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle birlikte konuşarak, “Bu, Amerikan tarihindeki Amerikan gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biriydi” dedi.

Maduro’nun gözaltında olduğunu ve Venezuela’nın kontrolünü Amerikan yetkililerinin devralacağını söyleyen Trump, “Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Venezuela’ya yönelik operasyona ilişkin açıklamasında, operasyonda hava, kara ve deniz unsurlarının kullanıldığını belirtti. Bunun “Amerikan askeri gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biri” olduğunu söyledi ve Venezuela’nın askeri kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Trump, Caracas’ta yaşanan elektrik kesintisine de değinerek, bunun “sahip olunan belirli bir uzmanlık sayesinde” gerçekleştiğini söyledi. Operasyonun etkisine vurgu yapan Trump, “Benim gördüklerimi görseydiniz çok etkilenirdiniz” dedi.

Gerek görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasının da gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, müdahalenin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Egemenliğimize karşı bir saldırı vardı, biz de bu yüzden saldırdık.”

Trump ayrıca, “Büyük Amerikan petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız” ifadelerini kullandı.

OLASI GÜÇ BOŞLUĞU

Öte yandan Trump’ın Venezuela’yı nasıl yöneteceği belirsizliğini koruyor. Caracas’ın bazı bölgelerinde elektriği kesen ve Maduro’yu güvenli evlerinden birinde ya da yakınında yakalayan operasyonuna rağmen, ABD güçlerinin ülkenin tamamı üzerinde fiili bir kontrolü bulunmuyor ve Maduro hükümetinin hala iş başında olduğu görülüyor.

Venezuela’yı 12 yılı aşkın süredir yöneten Maduro’nun görevden alınması, Latin Amerika ülkesinde bir güç boşluğu yaratma potansiyeli taşıyor. Maduro’nun muhtemel halefi olarak görülen Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in Rusya’da olduğu iddia edilse de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Rodriguez’in Rusya’da olduğuna dair haberlerin “asılsız” olduğunu söyledi.

28 milyon nüfuslu ülkede yaşanacak herhangi bir ciddi istikrarsızlık, Trump’ı ABD dış politikasının 21. yüzyılın büyük bölümüne damga vuran türden bir bataklığa sürükleme riski taşıyor. Buna, Afganistan ve Irak işgalleri de dahil. Bu müdahaleler de rejim değişikliği gerekçesiyle yapılmıştı. ABD, uyuşturucu ticareti yürüttüğü iddialarıyla askeri lider Manuel Noriega’yı devirmek için 37 yıl önce Panama’yı işgal ettiğinden bu yana, “arka bahçesi” olarak görülen bölgede böyle doğrudan bir müdahalede bulunmamıştı.

TERÖRİZM VE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'un New York Güney Bölgesi'nde yargılanacağını duyurdu.

Bondi'nin açıklamasına göre Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.

OPERASYONU “DELTA GÜCÜ” YÜRÜTTÜ

Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu “Delta” adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.

Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.

OPERASYONUN ARDINDAN RÖPORTAJ VERDİ

The New York Times ile yaptığı kısa telefon röportajında Trump, Maduro'yu yakalama görevinin başarısını kutladı. Trump, “Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Aslında, bu mükemmel bir operasyondu.” dedi.

Kongre'den yetki isteyip istemediği veya Venezuela için bundan sonra ne olacağı sorulduğunda Trump, bu konuları sabah Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında ele alacağını söyledi.

Trump daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada, operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyledi. Trump operasyonda olumlu hava şartlarının oluşması için 4 gün beklediklerini açıkladı. Maduro'nun yakalanışını canlı olarak takip ettiğini belirten Trump, “Televizyon dizisi gibiydi” ifadelerini kullandı. Venezuala yönetimi için ne olacağının kararını değerlendirdiğini söyleyen Trump, “Venezuela'nın petrol endüstrisine güçlü bir şekilde dahil olacağı” diye konuştu. Trump, Maduro ile en son bir hafta önce konuştuğunu belirterek “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Machado'nun liderliğini inceleyeceğiz, şu anda bir başkan yardımcısı var" diye konuştu.

Trump, Maduro ve eşinin gemiyle New York'a götürüldüğünü söyledi. Trump "Şu anda bir gemideler, New York'a getiriliyorlar, gemiye de helikopterle götürüldüler" diye konuştu.