Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs’ta başlayan çalışmalar kapsamında 156 işletmede yaklaşık 18 bin küçükbaş hayvanın aşılandı.

12 ekipten oluşan toplam 36 personelin sahada aktif görev yaptığının kaydedildiği açıklamada, aşılamaların İskele merkez, Değirmenlik, Balıkesir, Yeniceköy ve Kalavaç’ta tamamlandığı ifade edildi.

“Değirmenlik ve Balıkesir’deki pozitif işletmeler aşılandı. Kurban Bayramı’na kadar Değirmenlik, Cihangir, Beyköy, Balıkesir, Çukurova, Düzova ve Meriç köylerinde devam edecek.” denilen açıklamada, aşıların resmi veteriner hekim gözetiminde uygulandığı, üreticilere hastalık hakkında bilgilendirme yapıldığı ve biyogüvenlik kurallarına uyulması gerektiğinin hatırlatıldığı kaydedildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan karantina ve hayvan hareketlerinin kısıtlanması tedbirlerinin süreceğinin belirtildiği açıklamada, “Koyun keçi çiçek hastalığı, insanlara bulaşmayan viral bir hastalıktır. Aşının et ve süt ürünlerine herhangi bir etkisi bulunmazken, aşılanan hayvanlar önlem olarak 1 hafta kesime gönderilmeyecek.” ifadelerine yer verildi.