-ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de T izinleri ile ilgili konuştu, ‘İyi İdare Yasası’na’ işaret etti.

Hükümetin ‘peynir-ekmek’ misali T izni dağıttığını söyleyen Erhürman, “Zor dönemlerden geçilirken hükümet T izni derdinde. Hükümet partileri kendi aralarında ona az verdin, buna çok verdin tartışması yaşıyor, üstüne izinler iptal ediliyor. Bu durumun açıklanması gerekiyor’ dedi.

Bunun hukukun hiçbir noktasına uymadığını vurgulayan Erhürman, Meclis’ten geçen ‘İyi İdare Yasası’na’ dikkat çekerek, ‘Yasa gerekçesiz işlem yapamazsınız diyor. Mesela bir kişiye 10 tane T izni verdiyseniz bunun gerekçesini yazmak zorundasınız. Bu kadar basit’ diye konuştu.