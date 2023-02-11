Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeden gelen bir görüntü ise izleyenleri korkuttu.

Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan yükselen dumanlar, dağdan akan siyah sıvıya benzer bir madde bölgede yaşayanlarını dikkatini çekerken, tedirginliğe yol açtı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ''Göksu'nun Büyük Kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur'' dedi.

Tatar, ''Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil.'' açıklamasını da sözlerine ekledi.



''ENDİŞE ETMEYİN''

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ''Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun'' demişti.