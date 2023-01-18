Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk devreyi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

WANDA NARA'DAN FLAŞ SÖZLER

Yıldız ismin geçtiğimiz aylarda boşandığı eski eşi Wanda Nara, Mauro Icardi'nin menajerliğini yapmaya devam ediyordu.

İtalyan basınına konuşan Nara; boşanma sürecine, yeni bir aşk düşünüp düşünmediğine ve Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte Nara'nın sözleri...

"ICARDI AYRILMAK İSTEMİYORDU"

"Bir ilişkide huzur bittiğinde benim için işler tamamen sona erer. Mauro benden ayrılmak istemiyor ancak doğrusunu söylemek gerekirse ekim ayından beri kendimi ondan uzak tutmaya karar vermiştim. İşler iyi gitmiyordu, kavga ediyorduk. Aile huzurunu garanti altına almak için ayrılmanın daha iyi olduğunu düşündüm."

"BENİ MUTLU EDECEK BİRİNİ ARIYORUM"

"Evlilik içerisindeki korkunç atmosferde büyüyen birçok çocuk görüyorum. Bunun kime, ne yararı var? Böylesi bir direniş gösterene ödül vermiyorlar. Ben, beni mutlu edecek birini istiyorum. Mutluluk ve huzur dolu bir ilişki olmalı. Bir erkek arkadaşım olsaydı bunu ilk öğrenecek olanlar çocuklarım olurdu."

"NE OLACAĞINI ZAMAN GÖSTERECEK"

"Ne olacağını sadece zaman gösterecek. Mauro'nun Galatasaray ile mayıs ayına kadar sözleşmesi var ve bu uzun bir süre. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Avrupa'dan teklifler var ve önceliğimiz orası."

"APARTMANINDA BİR DAİRE TUTTUM"

"Ben, onun yaşadığı bir apartmanda bir daire kiraladım. Geçmişten bugüne dünyamı Icardi'nin etrafında kurmuştum. Daireyi de çocuklarla vakit geçirebilmesi için tuttum. O harika bir baba."