Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Donald Trump, konuşmasından hemen önce salonda duyulan bağrışmalar ve 4 ila 6 el silah sesinin yükselmesi sonrası Hilton Otel'deki etkinlik alanından apar topar çıkarıldı.

2 bin 600 kişinin katıldığı ve canlı yayınlanan etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla sahnede görüldü. Davetliler de panik halde masaların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı.

TRUMP GÜVENDE

Olayda kimsenin yaralanmadığı ve ABD Başkanı Trump'ın da güvende olduğu açıklandı.

31 YAŞINDAKİ SALDIRGAN “ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Birden fazla şarjör, uzun namlulu bir tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıyan saldırganın güvenlik taramasının yapıldığı noktada ateş açtığı ve güvenlik görevlileri tarafından “etkisiz hale getirildiği” ifade edildi.

ABD basını, saldırganın 31 yaşında bir erkek olduğunu yazdı. İlerleyen saatlerde saldırganın kimliği de belli oldu. Bir Gizli Servis ajanına ateş açtığı ama yaralayamadı ifade edilen şüpheli Cole Thomas Allen'ın mühendis ve oyun tasarımcısı olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı, saldırganın yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Olayın ardından ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını açıkladı. Trump şu ifadeleri kullandı: "Gizli Servis ve emniyet güçleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben 'şov devam etsin' tavsiyesinde bulundum, ancak tamamen emniyet güçlerinin yönlendirmesine uyacağız. Kısa süre içinde bir karar verecekler. Bu karar ne olursa olsun, bu akşam planlanandan çok farklı olacak ve bunu en baştan yeniden yapmak zorunda kalacağız."

Bir açıklama daha yapan Donald Trump 30 dakika içinde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

“TOPLUMUMUZU ELE GEÇİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kısa süre sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, olayda bir Gizli Servis görevlisinin yakın mesafeden açılan ateşle vurulduğunu ancak üzerindeki çelik yelek sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Kaliforniya'da ikamet den saldırganın tek başına hareket ettiğini ve “son derece hasta” ve “deli” olduğunu belirten Trump “Toplumumuzu ele geçirmelerine izin vermeyeceğiz.” dedi.

Trump, saldırıyı örnek göstererek "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu." dedi.

Yemeğin saldırıya rağmen devam etmesini istediğini belirten Trump etkinlik temsilcileriyle görüştüğünü, iptal edilen gecenin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.

"EN BÜYÜK ETKİYİ YARATANLAR..."

ABD Başkanı, bu tür olayların neden hep kendisini bulduğu yönündeki soruya ise "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır. Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum." cevabını verdi.

Silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını veren Trump, olayla ilgili soruşturma sonrasında daha fazla bilgiye sahip olunacağını kaydetti.

Trump, "Bu olay beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun bu konuyla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak pek öyle olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

45 YIL SONRA AYNI OTEL

Olayın meydana geldiği binanın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 30 Mart 1981'de çıkışında silahlı saldırıya uğradığı Washington Hilton oteli olduğu belirtildi.