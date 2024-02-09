Dairenin 10-16 Şubat tarihleri arasında beklenen hava durumu raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

-Cumartesi hafif sağanak, pazar sis var

Yarın hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Yeni haftanın ilk günü çok bulutlu geçecek ve ardından yeniden yağışlı günler gelecek. Tahminlere göre, Salı çok bulutlu yer yer yağmurlu; Çarşamba parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cuma ise parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

-Salı ve Çarşamba kuvvetli rüzgar var

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette Salı ve Çarşamba günleri yer yer kuvvetli esecek.