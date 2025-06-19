Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ekiplerin soğutma çalışmaları için hala bölgede olduğunu kaydetti.

Harnup, zeytin ve çam ağaçlarının da zarar gördüğünü, yangının sadece ormanlık alanda değil sarp ve dik yamaçlarda da ilerlediğini söyleyen Cahitoğlu, araçların ulaşmakta güçlük çektiğini bu bölgelere KKTC’de konuşlanan helikopterle müdahale edildiğini belirtti. Cahitoğlu, yangının yaklaşık 18 hektarlık alana zarar verdiğini ifade etti.

Öğle saatlerinde başlayan yangının akşam kontrol altına alındığını, ekiplerin tedbir için bölgede kaldığını aktaran Cahitoğlu, gece yeniden alevlenmeler olduğunu, buralara müdahale edildiğini kaydetti.

Yangına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Teşkilatı ve bölge belediyeleriyle birlikte koordineli şekilde müdahale edildiğini anımsatan Cahitoğlu, devletin her zamanki gibi tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.