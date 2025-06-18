Yangına, KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi ekipleri eşgüdüm içerisinde müdahale etti. Derneğimiz, olay yerine YİM (Yangın İlk Müdahale) aracımızla intikal ederek, ekiplerimizle birlikte yangının yayılmasını engellemek ve söndürme çalışmalarına destek olmak üzere büyük bir özveriyle görev yaptı.

Yangın alanındaki yoğun dumana ve zorlu arazi koşullarına rağmen verilen kararlı mücadele sayesinde alevler çevre yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı nöbet tutulmaya devam ediliyor.

KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği olarak, tüm görevli ekiplere üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor; halkımızı dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz.