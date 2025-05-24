İsviçre'de yürütülen bir bilimsel araştırma, yapay zeka sistemlerinin sadece bilgi işleme değil, aynı zamanda 'duygusal zeka alanında da insanları geride bırakabileceğini' ortaya koydu. Çalışmada farklı yapay zeka modelleri, insanlar üzerinde uygulanan standart duygusal zeka (emotional quotient, EQ) testlerine tabi tutuldu. Sonuçlar şaşırttı.

Yapılan testlerin sonuçlarına göre, yapay zeka modelleri verilen duygu durumlarına daha doğru yanıtlar verirken, özellikle empati kurma ve duygusal tepkileri analiz etme gibi alanlarda insanlardan daha yüksek puanlar aldı. Araştırmacılar, bu bulgunun insan-makine ilişkileri, duygusal destek sistemleri ve psikolojik danışmanlık alanlarında devrim yaratabileceğini söylüyor.

'Communications Psychology' dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarında, çalışmanın yazarlarından biri olan Marcello Mortillaro, konu ile ilgili kendi görüşlerini paylaştı:

"Bu, yapay zekanın yalnızda duyguları anlamakla kalmayıp aynı zamanda duygusal zeka ile hareket etmenin ne anlama geldiğini de kavradığını gösteriyor"

Uzmanlar, yapay zekanın bu yeteneğinin doğru kullanıldığında eğitim, sağlık ve müşteri hizmetleri gibi daha bir çok alanda büyük fayda sağlayabileceğini belirtiyor.

Araştırma sonuçları, insan duygularını anlamada artık yalnız olmadığımızı ve makinelerin bu alanda önemli bir rol üstlenmeye başladığını göstermekte.