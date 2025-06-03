Söz konusu toplantılarda tüm disiplinlere ait ortak ve disiplin özelinde görüşmeler yapılması fırsatı yakalanmış oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güncel bir yapı malzemeleri analiz birim fiyat sisteminin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma toplantısına PİD Müdürü Mustafa Oğuz Akçay, Şube Amiri Mustafa Akartuna, Hıfzı Avdan, Berk Kızılkaya, Aliye Evram, Ali Çayönlü ve Süleyman Mert Çakır katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı İnşaat Encümeni Yönetim Kurulu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu yetkilileriyle 29 Nisan 2025’te yaptığı ilk toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapı malzemeleri analiz birim fiyat sisteminin güncelleştirilmesi, bunun için de çalışma gruplarının ve eğitim programlarının oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı.

26-27 Mayıs 2025 tarihinde yapılan sıralı toplantılarda karşılıklı istişare ve görüşmeler ile birlikte öncelikle ortak dil üzerinde çalışma başlatılmış, ilk toplantı öncesi Lefkoşa’da yapılan toplantılarda görüşülen konular üzerinden de değerlendirmelerde bulunarak, sürecin olgunlaşması amacıyla adımlar atılması sağlanmıştı.