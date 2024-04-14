Polis memuru Emre Yel mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “Yaralama, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, 10.04.2022 tarihinde saat 01:00 raddelerinde, F.Y, F.Z.D, S.A, A.Ive İ.C'nin alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde bulundukları bir esnada bir taraf olup H.A ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis, F.Y ve diğer 4 şahsın, olay mahallinde bulunan H.A'nın arkadaşı olan M.Ö'yü ciddi bir şekilde darp edip sol kolunu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurdukları bıçak ile yaraladıklarını belirtti.

Polis, 10.04.2022 tarihinde F.Z.D, S.A, A.I ve İ.C'nin tutuklandığını, zanlı F.Y'nin ise aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, tutuklanan 4 şahsın 22.04.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandıklarını belirtti. Polis, F.Y'nin 13.04.2024 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğunu söyledi. Polis, zanlının sorgusunda olay mahallinde olduğunu ancak herhangi bir olaya karışılmadığını beyan ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29.11.2019 tarihinden itibaren 1417 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ülkede İkamet İzinsiz olarak bulunduğu süre zarfında nerelerde kaldığı ve başka bir suça karışıp karışmadığının soruşturulması gerektiğini belirtti.

Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu iddia ettiğini, bu hususun da araştırılacağını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ettti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.