Yardım adı altında gönderilen skandal şeyler sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu. Eski 10-15 derece soğukta insanlar çaresiz yardım beklerken, yardım kolilerinden çıkanlar görenleri de insanlığından utandırdı.
"UTANMIYORSANIZ BARİ BİZİ UTANDIRMAYIN"
Bir paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Az önce odada bir arkadaş 1 kamyon kadar “yardım” attıklarını söyledi. Bakın bu bir yardım, çöpçü turu değil! Lütfen mayo, topuklu ayakkabı, yırtık eski kıyafet, özel kullandığınız iç çamaşırlarınızı vermeyin! İnsan olun! Utanmıyorsanız bari bizi utandırmayın."
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