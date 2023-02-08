Girne Belediyesi’nin yardım kampanyası kapsamında oluşturulan teknik kafile, İskenderun’a hareket etmek amacı ile Mağusa Limanı’na gidiyor. Depremin üçüncü günüde yapılan çağrılara büyük destek veren halkın yanı sıra, iş makinesi sahibi ve operatörlerin de desteği ile büyük bir yardım kafilesi İskenderun’a doğru hareket ediyor.

Bugün hareket edecek olan kafilede, toplanan yardım paketlerini taşıyacak 3 adet tır, 2 adet ekskavatör, 1 mobil vinç, 1 teleskop forkliftin yanı sıra akustik ses dinleme cihazı ve ekipmanı; ilgili ekipman konusunda teknik ekip, araç bakım onarım teknik ekibi, vinç operatörleri ve Girne Belediye ekipleri yer alıyor.