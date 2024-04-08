2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maç yarım kaldı.

Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcular başladı. Sarı-kırmızılılar ilk bulduğu pozisyonda rakip fileleri havalandırdı. Maçın 1. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Golden sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan bir süre sahada Fenerbahçeli futbolcuları bekledi.



Bayarslan da daha sonra maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti. Galatasaraylı futbolcular, sarı-lacivertli futbolcuları sahadan ayrılırken alkışladı.



Türkiye Futbol Federasyonu bu müsabaka ile ilgili kararını daha sonra açıklayacak.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi dünya basınında da geniş yer buldu.

İspanyol Marca, "Türkiye Süper Kupa'da skandal! Fenerbahçe kupayı boykot etti. U19 takımı sahadan çekildi" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ L'EQUİPE

"TFF ile çatışma halinde olan Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti"

DAİLY MAİL

"Fenerbahçe, TFF'ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı."

ALMAN BILD GAZETESİ

"TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2.dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal!"

SDNA

"Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa sadece 2 dakika sürdü. Icardi'nin golüyle birlikte Fenerbahçe'nin gençleri sahayı terk etti."

Football Italia

"Leonardo Bonucci'nin Fenerbahce'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti, önce genç takımını sahaya çıkardı, sonra da sahayı terk etti."

THE SUN

"Fenerbahçe iki dakika içinde sahayı terk etti ve ezeli rakiplerine Türkiye Süper Kupa finalini kaybetti."

CALCIOMERCATO

"Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2. dakikada tamamlandı. Icardi gol attı, Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi."