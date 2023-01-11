Mehmet Dinçerler'le sadece 5 ay süren evliliği ve Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la çıkan yasak aşk dedikoduları yüzünden gündemden düşmeyen Hadise işini başkasına kaptırdı. Dünyaca ünlü bir içecek markasının ABD’li yetkilileri, Hadise ile yapılacak milyonluk reklam anlaşmasını geri çevirdi.

Takvim Saklambaç'ta yer alan habere göre; Bu skandal haberler, Hadise'nin kariyerine zarar vereceği düşünülürken popçu hem sahne ücretini 500 bin TL'ye çıkardı hem de birbiri ardına 10 ve 12 milyon TL'lik reklam anlaşmaları yaptı. Türk firmalarının "altın yumurtlayan tavuk" diyerek peşinden koştuğu Hadise, dünyaca ünlü bir içecek markasından ise aynı tepkiyi alamadı.

MARKAYA ZARAR VEREBİLECEĞİ İÇİN ANLAŞMADAN VAZGEÇTİLER

Firmanın Türk yetkilileri, popçuya 14 milyon TL'lik reklam anlaşması teklifi yaptı. Ancak ABD'li yetkililer, saha araştırması sonucunda Hadise'nin global markalarına zarar vereceğini düşünerek Hadise'yle reklam anlaşmasını onaylamadı.

Konuşulanlara göre; seksi popçunun yerine Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile Ebru Şahin ile Cedi Osman düşünülüyor.