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Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Amazon Ormanları'nda meydana gelen yangınlarla ilgili çağrıda bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı

Adriana Lima, Brezilya’nın Amazon Ormanları'nda haftalardır devam eden yangınlarla ilgili mesaj yayınlayan Lima, doğal afetin üç haftayı geçtiğini ve önlem alınamadığını belirtti."Kimse bir önlem almıyor. Dünyanın en büyük yağmur ormanları alevler altında" diyen ünlü yıldız, "Doğa anne bize sinirli... Tek yapmamız gereken bir an önce uyanıp hareket geçmek" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
LimaOrmanYangınHaberKıbrıs
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