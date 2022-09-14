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Elektrik faturasını düşürmek için sadece bir kaşık yeterli!

Faturalar ev bütçesini oldukça sarsabiliyor. Özellikle bir ay boyunca kullanılan ev aletlerinin elektrik faturalarına yansıması dehşete düşürebiliyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler faturayı düşürecek tasarruf yöntemleri arıyor. Elektrik faturanızı düşürmek için yapmanız gereken çok çeşitli tasarruf yöntemleri bulunuyor.

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:45
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Elektrik faturasını düşürmek için sadece bir kaşık yeterli!


Hayatımızı kolaylaştıran ev eşyalarının faturaya yansıması bütçeyi zorlayabiliyor. Giderek artan zorlu ekonomi düzeninde daha iyi şartlarda yaşayabilmek adına tasarruf yapmak büyük önem taşıyor. Özellikle ev hanımları ev ekonomisine katkıda bulunmak için internet üzerinden faturaları düşürecek yöntemlere bakıyorlar. Aşağıda yer alan yöntemler ile elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. Bu yöntemleri tasarruf yapmak isteyen herkese önermelisiniz.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT EKLEYİN

90 derecelik programda çamaşır yıkamayı tercih ediyorsanız, derinlemesine temizlik sağlamak çamaşır makinesini düşük dereceli programda açarak, yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz düşük ısıda çamaşırlarınızın derinlemesine temiz olmasını sağlamaktadır. Bu yöntem hem tasarruf etmenizi sağlayacak hem de çamaşırlarınızı daha temiz hale getirecektir.

BUZDOLABINI DOĞRU ALANA KOYUN

BUZDOLABINI DOĞRU ALANA KOYUN

Buzdolabınızı güneş alan bir yere veya radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarının yanına koymayın. Buzdolabı dışarıdan ısı aldıkça içini soğutması zorlaşır ve elektrik tüketimi artar.

FIRININ KAPAĞINI AÇMAYIN

FIRININ KAPAĞINI AÇMAYIN

Fırın yemekleriniz için seramik veya cam malzeme kullanın. Fırında pişen yemeği kontrol etmek için sürekli fırının kapağını açıp kapatmayın. Çünkü fırınınızın kapağını her açtığınızda ısı enerjisinin büyük bir bölümünü kaybedersiniz. Fırının lambasını kullanarak bu işi yapmayı çalışın.

ÇAMAŞIRLAR NEMLİYKEN ÜTÜ YAPMAYIN

ÇAMAŞIRLAR NEMLİYKEN ÜTÜ YAPMAYIN

Giyeceklerin düzgün bir şekilde asılması ütü ile daha az vakit geçirilmesini sağlar, böylece daha az enerji tüketilir. Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Ütüyü satın alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı ve şebeke suyu kullanımına uygun olmasına özen gösterilmeli. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.

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