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Hamam böceklerini yok ediyor

Kimse evinde veya işyerinde hamam böceği ile yaşamak istemez. Güvenli ve sağlıksız olan bu mikroorganizmalar yemeğinizi bozabilir. Mide bulandırıcı olan hamam böcekleri anlaşılmaz bir şekilde girdikleri yerden bir türlü çıkmamasıyla biliniyor. Ancak onları evinizden kesin bir şekilde gönderebilmenizin bir yolu var.

09 Ekim 2022 Pazar 18:26
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Hamam böceklerini yok ediyor



Hamam böcekleri ile aynı ortamda yaşamak zorunda değilsiniz. Onları kestirme yoldan evinizden gönderebilirsiniz.

HAMAM BÖCEKLERİNİ YOK ETMENİN YOLLARI

Ürpertici sürüngenler, yere düşen kırıntıları takip edebilecekleri sıcak ve nemli yerleri severler. Bireyler evlerinde hamam böceği ile sürekli savaşırlar. Dolaplar ve kanallar gibi daha iyi yerleri sevdikleri için düzenli olarak mutfakta olduklarını hissedersiniz.

Hamamböcekleri E. coli mikroorganizmalarını taşıyabilir ve Salmonella'ya neden olabilir. Bu nedenle evinizde bunlarla uğraşmanıza gerek yoktur. Zor bir durumda sıkışıp kaldığınızı düşünüyorsanız, bir uzmana başvurmak idealdir, ancak dahası, önce tek başınıza gitmek istediğinizi kabul etmek için birkaç ipucumuz var. Evinizde bir hamam böceği varsa önce bunları denemek isteyebilirsiniz.

HAMAM BÖCEĞİNDEN KAÇINMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Evinizi temiz tutun: Hamam böceği ile yaşamamak için ne gerekiyorsa yapın. Bunun için yiyecekleri ve toprağı sevdikleri, akşam yemeğinden sonra temizlemeniz ve çöpleri düzenli olarak çıkarmanız gerektiğidir.

Saç spreyi kullanın: Bir kap saç spreyi çok uzağa gidebilir. Hamamböceklerini saç spreyi ile serpiştirirseniz, bir arada kalacakları için bacaklarını ve kanatlarını başka herhangi bir şekilde hareket ettirme şansları olmayacaktır. Sürekli olarak boğulacaklar ve korkunç bir şekilde başarısız olacaklar. Bunu gereksiz yere kalpsiz görürseniz, ne olursa olsun, temizleyebilir ve bir süre sonra böceği sabit hale geldiğinde çöpe atabilirsiniz.

Defne yaprağı bırakın: Hamam böcekleri defne yaprağı kokusundan nefret eder. Birkaç defne yaprağı ayırın ve kısa bir süre sonra onları evinizin etrafına yayın. Böceklerin evlerinin nerede olduğunu bildiğinizi umarak, etrafa ses yaprakları serpin. Büyük olasılıkla kalkacak ve delta yaprağı kokusu olmayan bir ev daha görmeye verecekler.

Yapışkan bandı tuzak olarak kullanın: Açık ama aynı zamanda çok başarılı. Çizgi bandı gibi tatsız, kaliteli bir bant alın. Bant parçalarını tatsız tarafı yukarı gelecek şekilde evin etrafına koyun. Bunları hamamböceklerinin eve girmek için kullandığı bölgelerin yakınına yerleştirin (molalar, döşeme bölümleri gibi bölgeler). Normal ilgi alanlarında ortaya çıkan hamamböceklerini gördüğünüzde bunu yapmak idealdir.

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