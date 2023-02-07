Depremde kaybettiği kızının elini bırakamadı - 1Kaynak: Adem Altan / AFP Fotoğraf karesinde Mesut Hancer, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ertesi günü, depremin merkez üssüne yakın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutuyor. Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazınının yanında bekliyor.

Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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