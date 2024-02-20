Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dizdarlı, Devletin yeni merkezler açması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yaşlı bakım evleri evvelden beri çok tartışılmaktadır.

Devlet kontrolünde ki Bülent Ecevit Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bence, konunun yüz akıdır. Gerek konumu gerek personeliyle oldukça başarılıdır. Ne var ki iki problemle yüz yüzedir. Birincisi kapasitesi dardır. Devamlı doludur. Birçok ihtiyaçlıya “ret” cevabı mecburen verilmektedir.

İkinci sorun ise, yıllardır buraya büyük özveriyle kendini adeta adayan Dr. Cansel Öztekiner emekli olmuştur. Cansel Hanım’ın yerine gelecek arkadaşın (kim geldi bilmiyorum) aynı özveriyle onun kurduğu sistemi koruması ve hatta geliştirmesi elzemdir.

Aslında sorunlar belliyken sorunların nasıl çözüleceği de bellidir.

Devlet yeni merkezler açmalıdır. Özellikle Kalkanlı da ki merkez kesinlikle Sağlık bakanlığına devredilmelidir. Her birinin ayrı başhekimi veya sorumlu hekimi olmalıdır. İleride birer GERİATRİ HASTANESİNE dönüştürülmeleri için gerekli planlamaya hemen başlanmalıdır. Hatta belki bir gün Güzelyurt’taki hastane bittiğinde Cengiz Topel Hastanesi , GERİATRİ – FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖZEL DAL HASTANESİNE dönüştürülmelidir. Devlet her ilçeye en az bir tane bu merkezlerden kurmalıdır.

Öte yandan şu anda yüz akımız olan Bülent Ecevit Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin başına getirilecek kişi iş ola değil özenle seçilmeli, bu işe gerçekten meraklı biri olmalıdır. Kanaatimce bu konuda Cansel Bayraktaroğlu Öztekiner’in tavsiyesi mutlaka alınmalıdır.”