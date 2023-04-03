Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpan sürücü B.K.T.L. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, dün saat 23.40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyretmekte olan B.K.T.L’nin (30) ilerlemekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışmakta olan kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir şahsa çarptığını söyledi.

Avcı, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Avcı, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.