Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 26 Mart Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.

Başbakan Üstel: Hedefimiz kısa bir sürede en az 40 yeni okul yapmaktır Başbakan Üstel: Hedefimiz kısa bir sürede en az 40 yeni okul yapmaktır

Yaz saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.