Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 26 Mart Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 26 Mart Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
Yorumlar