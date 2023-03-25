Başbakan Üstel: Hedefimiz kısa bir sürede en az 40 yeni okul yapmaktır

Başbakan Üstel: Hedefimiz kısa bir sürede en az 40 yeni okul yapmaktır

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 26 Mart Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.

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