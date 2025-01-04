Toplantıda ilk sözü alan Genel Başkan Erhan Arıklı Hükümette yaptıkları icraatları anlattı. Arıklı şimdiye kadar hiç bir Hükümetin yapamadığı icraatları yaptıklarını, önlerinde daha 2.5 senelik süre olduğunu ve bu süre içerisinde bir çok icraata imza atabilecek bir iradeye sahip olduklarını anlatarak YDP’nin elinde tuttuğu Bakanlıkta 2025 yılı içerisinde yapmayı hedefledikleri projeleri anlattı.

Arıklı; ”Bize biraz zaman verirseniz ortaklarımızla önümüzdeki süreçte yapacaklarımızı programlayabiliriz” dedi.

Arıklıdan sonra konuşan İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Hükümette kalmanın partiye bir faydası olmayacağını örnekler vererek anlatarak Hükümetten çekilmenin en doğru karar olacağını söylediler. Diğer konuşmacılar da benzer ifadelerle Hükümetten çekilmenin gerektiğini ifade ettiler.

Yapılan oylamada büyük bir oy çoğunluğu ile Hükümetten ayrılma kararının Parti Meclisine tavsiye edilmesine karar verildi.

Oylama sonrasında bir konuşma yapan Arıklı; “Parti içi demokrasi budur. Kararınıza saygı duyuyorum. PM’nin büyük kısmı zaten burada. Milletvekilimiz Talip Atalay da yarın yurda dönüyor. Onun da fikrini alarak bir karar vereceğiz. Hayırlısı olsun” dedi