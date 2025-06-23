Yelken ve Denizcilik Festivali ödül töreni Les Ambassadeurs Hotel'de muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti.

Ayhan Sicimoğlu ve orkestrasının sahne aldığı Yelken ve Denizcilik Festivali ödül töreni ve kokteyli yoğun katılımla gerçekleşti.

Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan: Çok büyük katılım oldu

Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada yarışların geleneksel olarak yapıldığını belirterek, yarışların 5 gün sürdüğünü, çocuklardan büyüklere kadar her kategoride yarışlar yapıldığını belirtti.

“Bizim için tabi bir anlamı da Rahmetli Halil beyin adına Halil Falyalı balık tutma yarışması yapıyoruz” diyen Turhan, çok büyük katılımla yarışların gerçekleştiğini ve en çok balık tutanların ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Turhan sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu organizasyonu güzel gecemizle taçlandırıyoruz. Çok güzel bir organizasyon yaptık, kokteylimiz var, sanatçımız Ayhan Sicimoğlu ve orkestrası da bizlerle. Muhteşem bir akşam olacak. Biz de hem Kuzey Kıbrıs’ın siyasetinin, bürokrasisinin ve iş dünyasının önemli isimlerine ev sahipliği yapacağız ve bu geceyi taçlandıracağız.”

Ataoğlu, Halil Falyalı’yı rahmetle andı…

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’da sevilen iş insanı Halil Falyalı’yı rahmetle anarak, organizasyonun önemine dikkat çekti.

Ataoğlu, “Ben öncelikle değerli kardeşim Halil Falyalı’yı rahmetle anmak istiyorum. Böyle bir değeri ülkemize kazandırdığı için ve onun adının yürüyebilmesi için her yıl geleneksel olarak yapılan etkinliklerden birisindeyiz. Elbette alternatif turizm modelleri içerisinde denizcilik sektörünün de var olduğu ve denizcilikle ilgili yapılan bu kısa günler içerisindeki yarışmacının ve yarışmaların sonucu yaşanıyor. Ben bütün yarışmacılara teşekkür ederim, onları kutluyorum. Elbette ki ülkemizde yapılan bu tür etkinliklerin artarak devam etmesidir tüm isteğimiz ve temennimiz. Les Ambassadeurs Hotel ailesine de çok teşekkür ederim böylesine etkinlikleri her yıl unutmadan yaptıkları ve yaşattıkları için. Aynı zamanda alternatif turizm modellerinin de artarak devam etmesi bizler için oldukça önemlidir. Gençlerimizin bu tür organizasyonlarda yer alması çok daha da önemli. Bu etkinlikler çok önemli. Bizler ne yaparsak yapalım, neyi yaşatmaya çalışırsak çalışalım, önemli olan gençlerimizdir. Ben bu etkinlik için Les Ambassadeurs Hotel ailesine bir kez daha teşekkür eder, Halil Falyalı’yı bir kez daha rahmetle anarım” ifadelerini kullandı.