Yeltekin, yazılı açıklamasında, ilgili yasalar uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın onayıyla kurulan uzlaştırma ve hakem kurullarının kuralları ihlal edildiğinde doğrudan ceza uygulaması olmadığını savunarak, bunun kötü niyetli işvereni cesaretlendirdiğini söyledi.

Bununla ilgili sürece Ektam Kıbrıs Ltd. ile Liman-Sen’i örnek gösteren Ali Yeltekin, uzlaştırma veya hakem kurullarına gelmeyen taraflara İş Yasası’nda olduğu kamu alacak cezası kesilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda yasal düzenleme talep eden Yeltekin, “Devletin ciddiyetini ve itibarını koruyacak bu düzenleme çalışanın Anayasal haklarının engellenmesini önleyecek. Sayın Bakan acil ve ivedi olarak ağırlığını ortaya koymalıdır” dedi.