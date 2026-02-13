TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Lefke İlçesi 9. Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. Kongre’de yeni ilçe yönetimi de oluşturuldu. Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, Divan Sekreterliğini ise Kamil Yayıcı ve Ali Azeri’nin üstlendiği kongre, hayatını kaybeden partililer için yapılan saygı duruşunun ardından Genel Başkan Zeki Çeler’in konuşmasıyla başladı.

Kongrede, iki yıllık mali rapor Lefke İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Giray tarafından, faaliyet raporu ise Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça tarafından okunarak delegelere sunuldu. Okunan raporlar oylamaya sunularak kabul edildi.

-Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler konuşmasında, TDP’nin yalnızca eleştiren değil çözüm üreten bir siyasi anlayışla hareket ettiğini söyleyerek, ülkedeki “yolsuzluk, usulsüzlük ve adaletsizlik” iddialarının, toplumda siyasete duyulan güveni ciddi şekilde sarstığını savundu.

Bu güvenin yeniden inşa edilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Çeler, yapılacak seçimin artık “erken seçim” değil “geç kalmış seçim” niteliği taşıdığını öne sürdü.

Sandıktan çıkacak sonucun ülkedeki değişimin başlangıcı olacağı görüşünü dile getiren Çeler, TDP’nin köklü geleneği, kadroları ve politika üretme kapasitesiyle bu değişimi gerçekleştirebilecek yapıya sahip olduğunu söyledi. Çeler, “TDP düzenin parçası değil, düzeni değiştirmeyi hedefleyen bir siyasi çizgidedir.” dedi.

-Özkunt

Kongrede söz alan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise, partinin ülkenin tüm temel sorunlarına yönelik somut çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, TDP’nin yalnızca seçim odaklı değil, sağlık, altyapı, ekonomi ve dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştiren bir parti olduğunu belirtti.

Özkunt, komitelerin aktif şekilde çalıştığını kaydederek, “TDP dürüst ve şeffaf yönetim anlayışını ülke yönetiminde de ortaya koyacak ve önümüzdeki dönemde kurulacak hükümet yapılarında önemli bir rol üstlenecek.” şeklinde konuştu.

-Karabetça

Yeniden Lefke İlçe Başkanı seçilen Turgut Karabetça ise konuşmasında, seçim yılının örgütlü mücadeleyle aşılacağını belirterek, TDP’nin Lefke’de daha güçlü bir örgütlenmeyle yoluna devam edeceğini söyledi.

Partinin seçimlere hazır olduğunu ve sonuna kadar mücadele edeceğini kaydeden Karabetça, Lefke’nin ilçe statüsüne kavuşmasına rağmen kamu hizmetlerinde eksiklikler yaşandığını savundu.

Güzelyurt ve Merkez Kaymakamlıklarının bölge sorunlarına yeterince hızlı müdahil olamadığını öne süren Karabetça, Lefke’de Kaymakamlık, polis müdürlüğü, tapu müdürlüğü, telekomünikasyon müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu müdürlüğünün tam kapasiteyle yapılandırılması yönünde çağrıda bulundu.

Kongre sonunda TDP Lefke İlçe Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

“Turgut Karabetça (Başkan), Haluk Giray, Hasan Özadalı, Mustafa Cebeci, Can Kızılgök, Çayan Volkan, Vedia Karabetça, Nil Cebeci, Selda Korkmaz, Sezgin Yalçıner; Yedek üyeler: Ahmet Özadalı, Arif Kızılgök, Öz Gazitepe, Zafer Eratam; Gençlik Örgütü Başkanı: İnci Tanem Karadayı.”