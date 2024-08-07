Yasin Ekrem Serim, toplantıya ilişkin mesaj paylaştı. Serim, KKTC başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelere de Türkiye’nin sahip olduğu dijital altyapı ile destek vermeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Yasin Ekrem Serim, Türkiye Yüzyılı’nda, Bakanlık olarak dijital sisteme entegre edecekleri yeni hizmetlerle yurtdışında yaşayan vatandaşların işlemlerini daha da kolaylaştıracaklarını da belirtti.

Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında “Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması” toplantımızı gerçekleştirdik.

Türkiye Yüzyılı’nda, Bakanlık olarak dijital sisteme entegre edeceğimiz yeni hizmetlerle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın işlemlerini daha da kolaylaştıracağız.

Başta KKTC olmak üzere dost ve kardeş ülkelere de sahip olduğumuz dijital altyapı ile destek vermeye kararlıyız.”