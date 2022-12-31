Hindistan'da dünyaya gelen bir erkek çocuğunun vücudunun yarısından fazlasının kıllarla kaplı olduğu görüldü. İsmi açıklanmayan annenin doğumu sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Ancak doğumdan sonra bebeğin vücudunun %60'ını kaplayan koyu renkli kıllar hemen fark edildi. Doğuştan gelen bu durumun nadiren de olsa yaşandığı belirtildi. Ameliyathanede çekilen görüntüler internet üzerinden yayılarak dünyanın birçok yerinden insanı şaşırttı.

TÜYLER DE VÜCUDUN BÜYÜMESİYLE BİRLİKTE UZUYOR

MedlinePlus.gov'a göre yenidoğan daha sonra uzman Dr. Ikram Hussain'e sevk edildi ve çocuğa dev konjenital melanositik nevüs, "anormal derecede koyu, kanserli olmayan bir cilt yaması ile karakterize bir cilt durumu" teşhisi kondu. Uzmanlara göre, dünya çapında yaklaşık 20.000 bebekten 1'inde görülen bu renksiz yama, "genellikle vücudun büyümesiyle aynı hızda büyür ve sonunda en az 40 santimetre olur". “Benin yüzeyi düz, pürüzlü, kabarık, kalınlaşmış veya engebeli olabilir; yüzey nevüsün farklı bölgelerinde farklılık gösterebilir ve zamanla değişebilir.”

BEBEĞİ GÖRMEK İSTEYENLER AİLEYE ULAŞTI

Ulusal Tıp Kütüphanesi, "nevüs derisinin genellikle kuru ve tahrişe ve kaşıntıya (dermatit) eğilimli olduğunu", ancak yukarıda bahsedilen tipte olduğu gibi "aşırı kıllanma (hipertrikoz) meydana gelebileceğini" ekliyor. Çocuğu duyan birçok yerel halk, durumu kendileri görebilmeleri için ailesine ulaştı.

BU DURUM HASTALIKLARIN RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Ne yazık ki, dev konjenital melanositik nevus komplikasyonları sadece kozmetik olmaktan daha fazlasıdır - kendi başına ölümcül olmasa da, rahatsızlık cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca beyin ve omurilik dokusunda cilt üreten hücrelerin oluşmasına neden olarak baş ağrısı, kusma, nöbet ve hatta beyin tümörlerine neden olabilir.

"KURT ADAM" SENDROMU DENİLİYOR

Bu bebek aşırı kıllarla doğan ilk kişi değil. Kasım ayında, Hindistan'da bir genç , vücudunun her yerinde "kurt adam" kürkü filizlenmesine neden olan hipertrikoz adı verilen nadir bir durumdan nasıl muzdarip olduğunu açıkladıktan sonra viral olmuştu.

HİPERTRİKOZ NEDİR?

Hipertrikoz, vücudun her yerindeki kılların anormal miktarda uzamasıdır. Hipertrikoz görünümü mitolojik kurt adama benzediğinden dolayı, yaygın olarak gayri resmi şekilde kurt adam sendromu olarak da adlandırılır. Vücudun pek çok yerinde oluşan jeneralize ve yalnızca belirli bir bölgede oluşan lokalize olmak üzere iki tür hipertrikoz bulunmaktadır. Hipertrikoz kişide doğuştan gelen veya sonradan gelişen bir hastalık olabilir