Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısında 21-24; ikici yarısında 27-30 derece; sahillerde ise periyot boyunca 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın genellikle periyodun ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge periyodun ikinci yarısında yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı; yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağışlı; çarşamba, perşembe ve cuma ise açık ve az bulutlu geçecek.