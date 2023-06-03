Yeni Kabine'de yer alacak bakanların kimler olacağı ve Kabine'nin ne zaman duyurulacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler yeni Kabine listesine çevrildi. Peki, yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak?

YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de yeni Kabine'nin açıklanması bekleniyor.

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.

İBRAHİM KALIN'DAN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni Kabine hakkındaki açıklaması şu şekilde;

"YSK'nın açıklayacağı kesin seçim sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak."

Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın şunları söyledi;

"Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek."

PROGRAM NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te Meclis'te yemin edecek. 16.00'da Anıtkabir'e çıkılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'in ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

Beştepe'ye gelişince Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği eşlik edecek. Bu sırada 101 pare top atışı gerçekleştirilecek. Külliye ile aynı zamanda Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı yapılacak.

78 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Beştepe'deki "Göreve Başlama Töreni"ne 78 ülkeden üst düzey katılım olacak. 21 ülke devlet başkanlığı, 13 ülke başbakanlık düzeyinde katılım gösterecek.

Törene katılacak isimler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.

Erdoğan, yemeğin ardından kameraların karşısına geçecek ve yeni kabine üyelerinin isimlerini açıklayacak.

"İKİ İSİM DEĞİŞMEYECEK" İDDİASI

Ankara kulislerinde mevcut kabineden iki ismin yeni kabinede yer alacağı iddiaları var. Bu isimlerin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu iddia ediliyor.

Eski bakanlardan Mehmet Şimşek'in kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olacağı yönünde iddialar var.