Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun adı verilen Melanochlamys Droupadi adlı kabuksuz deniz salyangozu yakut kırmızısı beneğiyle kahverengimsi siyah renkte ve 7 milimetreye kadar büyüyebiliyor.

Hindistan Zooloji Araştırmaları Merkezi'nden (ZSI) araştırmacılar bu salyangozu, Hindistan'ın doğu kesimindeki Batı Bengal ve Orissa eyaletlerinin düşük gelgit bölgelerindeki 3 kilometrelik bir alanda buldu.

Araştırmacılar Bengal Körfezi'nin kuzeydoğu kıyılarından yaklaşık 150 örnek topladı ve kapsamlı moleküler analizle türün orijinalliği doğrulandı.

Bilim insanları çalışmada şöyle yazdı:

Tüm örnekler Bengal Körfezi'nin kuzeybatısı boyunca, Batı Bengal'in Digha ve Orissa eyaletinin Udaipur kıyılarından toplandı.

Deniz habitatlarında yaşayan kabuksuz deniz salyangozları, sığ gelgit bölgelerinden derin denizlere ve kutuplardan tropikal bölgelere kadar gezegenin her yerinde bulunuyor.

Bu canlılar diğer küçük deniz salyangozu türleri, deniz solucanları ve küçük balıklar da dahil başka küçük hayvanlarla besleniyor.

Yeni keşfedilen kafa kalkanlı deniz salyangozu (Cephalaspidea), vücudunun içinde bir kabuk bulunan küçük bir omurgasız ve hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip bir hermafrodit.

"Bu, Hindistan bölgesinden ikinci tür ve üçüncü gerçek tropikal tür" diyen araştırmacılar, halihazırda dünya genelinde 18 kabuksuz deniz salyangozu türünün bilindiğini de ekliyor.

ZSI'dan çalışmanın baş yazarı Prasad Chandra Tudu'nun, cumhurbaşkanıyla aynı Hindistan bölgesinden geldiği için bu deniz salyangozunu Murmu'nun onuruna adlandırmaya karar verdiği bildirildi.

Hindustan Times'a konuşan Tudu şöyle dedi:

Bilim insanları olarak keşfettiğimiz türlere isim verme özgürlüğüne sahibiz. Hem cumhurbaşkanı hem de ben Mayurbhanj'ın Rairangpur bölgesinden geldiğimiz için yüksek makama yükselişini onurlandırmak adına bu türe onun adını vermeye karar verdim.

Bulgular salı günü Mollusca Research adlı bilimsel dergide yayımlandı.