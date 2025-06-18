Geçitkale'ye bağlı Mallıdağ ve Yamaçköy bölgeleri arasında ormanlık alanda öğle saatlerinde meydana gelen yangın akşam saat 20.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın yeniden alevlendi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, alevlenen yangının saat 22.00 sıralarında yeniden söndürüldüğü belirtildi.

Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı asker ve helikopter, KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi ekipleri eşgüdüm içerisinde müdahale etti.

GKK'dan verilen bilgiye göre, 3 itfaiye, 8 arazöz, 13 yangına müdahale aracı, 14 su tankeri, 4 komuta kontrol aracı, 3 genel maksat aracı, 3 dozer ve 1 helikopter olmak üzere toplam 49 muhtelif cinste araç ile müdahale edildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri bu akşam yangın alanında tedbir amaçlı bekletilecek.