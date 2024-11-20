Yenidoğan çetesi soruşturmasının ardından kapatıldığı açıklanan Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, hastanenin kapatılmadığını ileri sürdü. Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, iddianamenin tamamında yer alıyordu. Öztürk'ün açıklamasına göre, şirkete ait Bağcılar'daki hastane kapatıldı ve Avrupa Şafak açık durumda.

Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatlarının iptal edildiği açıklanmıştı.

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, iddianamenin tamamında yer alıyordu. Öztürk'ün açıklamasına göre, şirkete ait Bağcılar'daki zhastane kapatıldı ve Avrupa Şafak açık durumda.

Halk TV yayınında, Şafak Hastaneleri'ne yönelik SGK raporlarının ele alındığı sırada yayına bağlanan Öztürk, önce hastanenin kapatılmadığını ileri sürdü. İddiaları yanıtlamak üzere yayına katıldığı anlaşılan Öztürk, 10 yıl içinde devletten 600 milyon lira ödeme aldığını belirtti.

NORMAL HASTA YOĞUN BAKIMA YATIRILDI

Öztürk'e, normal hastaları yoğun bakın ünitelerine yatırdığına ilişkin müfettiş raporu hatırlatıldı. Öztürk, bu tespiti doğrularken, gerekçesini şöyle anlattı:

"Doğrudur benin hastanede yatmıştır. Bu işlemleri biz fatura etmişizdir.Devletin şöyle bir sistemini var, diyorki siz hiçbir gelen hastayı başka bir yere sevkedemezsiniz. Hastayı yatağınız varsa almak mecburiyetindesiniz. Hasta yolda giderken rahmetli olursa, bütün sorumluluğu hastaneye aittir. Biz bunları yatırdık. Devlete faturasını kestik, ödemedi bunları mahkemeye verdik."

16 BİN ADET YANLIŞ GÖZ AMELİYATI

Öztürk'e açıklamalaır sırasında, müfettiş raporlarındaki 16 bin adet yanlış göz ameliyatı tespiti de soruldu. İnsanların gereksiz yere göz ameliyatına alındığına ilişkin suçlamayı değerlendiren Öztürk, bu soruşturmayı doğruladı. Öztürk, "Şimdi bakın, ben hekim değilim, bu gözle ilgili sıkıntımız var. Zannedersem devlete 3,5 milyon dolar götürdüm, bunların parasını yatırdım, davayı kazanırsak geri alacağım. Ben bu parayı yatırdım, davamız devam ediyor. kazanırsam geri alacağız."

Öztürk, Yenidoğan soruşturmasının 2023 ve 2024 yılının ilk 10 aylık süreci kapsadığını ve bu dönemde hastanesinde ölen bebek bulunmadığını da ileri sürdü. Öztürk'e, SGK müfettiş raporlarındaki, "Kurumun tahsilat imkanını ortadan kaldırmak amacıyla Gaziosmanpaşa da faaliyette olduğu halde, adresi Sakarya taşınarak konkordota kararı çıkartarak, bu suretle kurumun 4 milyar 942 milyon TL alacağı tahsil edilememiştir." ifadesi soruldu. Öztürk, rapordaki bu tespiti de reddetti, Avrupa Şafak Hastenesi'nin Sakarya'ya gitmediğini ileri sürdü. Öztürk'un bu açıklamasının, şirkete ait iki hastane olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bağcılar'daki Şafak kapatıldı ve Öztürk muhtemelen bunun dikkatte kaçırarak, Avrupa Şafak'ın açık olmasını öne çıkararak, hastanelerin açık olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.