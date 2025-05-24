Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit eden 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i hedef alan organize tehdit şebekesi, hazırlanan 88 sayfalık fezlekeyle adalete teslim edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, savcıya yönelik suikast planlarından tehditlere kadar uzanan çarpıcı detaylar yer aldı.

Fezlekenin bölümlerinden birinde örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin'le tetikçi Muhammed Emin Orhan arasında geçen ve savcının hayatını hedef alan konuşmalar dosyaya girdi. Şüphelilerin, savcının aracının modeli, plakası ve günlük güzergahını takip ettikleri, hatta 'hangi kırmızı ışıkta durduğunu' tespit ettikleri ortaya çıktı. Bu bilgileri kullanarak detaylı bir suikast planı hazırladıkları belirlendi.

Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait bir otoparkta düzenli olarak toplandığı ve mağdurlara yönelik tehdit stratejileri geliştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefon üzerinden savcıyı ve ailesini hedef alan ölüm tehditleri yaptığı kaydedildi. Özellikle örgüt üyesi Aylin Aslantatar'ın, savcıyı arayarak açıkça tehdit ettiği görüşme kayıtları delil olarak fezlekeye eklendi.

Örgüt lideri Zengin ve iki üst düzey yönetici hakkında 36'dan 72 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer üyeler için de benzer ağır cezalar öngörüldü. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletildi.