Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesi davasında mahkeme kararını açıkladı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları hazır bulundu.

“TAHLİYE İÇİN DEĞİL, HAKSIZLIK İÇİN GİTMİŞ”

Tutuksuz sanık Arslantatar savunmasında, müşteki Yavuz Engin'in kendisini Büyükçekmece Adliyesi'ne çağırdığını, savunma yapmadığını, belge sunduğunu, yapmadığı bir suçtan dolayı sanık kürsüsünde olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Zengin ise savunmasında, dosyanın sanığı değil mağduru olduğunu, savcının yanına yenidoğan çetesindeki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil, yapılan bir haksızlık için gittiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

5 YIL 6 AY HAPİS

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in "görevi yaptırmamak için direnme" ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Aylin Arslantatar'ın, müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BERAAT ETTİLER

Heyet, Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise beraatini kararlaştırdı.

100 YILA KADAR CEZA İSTENMİŞTİ

İddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt yöneticileri Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.