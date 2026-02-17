Güzelyurt-Mevlevi güzergâhında seyir halinde bulunan bir okul otobüsünde, yolcu kapasitesinin üzerinde ve ayakta yolcu taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu otobüs sürücüsü tespit edildi.
Sürücü hakkında, insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yolcu taşımaktan dolayı 9 bin 92 TL 70 kuruş para cezası uygulanırken, ehliyetine 10 ceza puanı işlendi.