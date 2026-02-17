Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücü hakkında, insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yolcu taşımaktan dolayı 9 bin 92 TL 70 kuruş para cezası uygulanırken, ehliyetine 10 ceza puanı işlendi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu otobüs sürücüsü tespit edildi.

Güzelyurt-Mevlevi güzergâhında seyir halinde bulunan bir okul otobüsünde, yolcu kapasitesinin üzerinde ve ayakta yolcu taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Cem Kapısız: Bu ateş büyüyecek

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.