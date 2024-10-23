Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan günlük 8 bin lira alabilmek için yenidoğan bebekleri yoğun bakımda tutan ve ölümlerine neden olan çeteye ilişkin soruşturma gündeme bomba gibi düşerken, konu Meclis gündemine de taşındı.

AK Parti'de Sağlık Bakanı ve doktor milletvekillerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması kararı alındı.

Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının ortak önergesiyle, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ KİMDİR?

İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yenidoğan çetesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ihbar üzerine ortaya çıkarıldı. İhbar 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletildi. Ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüttü.

ORGANİZASYONDA 41 KİŞİ VARDI

Fezlekede, açılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin iddialara yönelik projeli çalışma yürüttüğü, çalışmada, Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen'in 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettikleri, 2 bin 400 suç içerikli olduğu değerlendirilen konuşmalardan, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de yapılan denetimler sonucunda 41 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği kaydedildi.

Fezlekede, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının suç içerikli konuşmalar ile örtüştüğü belirtildi.