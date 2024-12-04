Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 16 şüphelinin daha suç eylemlerine dahil olduğu anlaşıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin; SGK'dan günlük 8 bin lira ödeme alabilmek için bebekleri taburcu etmediği, bebek hastaların durumlarının ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorların başka yerde olduğu, hasta yakınlarının doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttığı, bebeklerin günlük epikriz raporlarının gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan bebeklerin durumu kötüleştiğinde görevli doktorların hastaneye gitmediği ve bebeklerin ölümü ile sonuçlandığı belirtildi.

Soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve bir sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kullanımında bulunan dijital materyallere de el konuldu.